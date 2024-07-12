История обменного курса бутанский нгултрум–руандийские франки

Обменный курс бутанский нгултрум/руандийские франки сейчас составляет 15,710, отражая изменение в размере 0.053% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.213% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 15,757, и минимумом, равным 15,682, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.255% увеличение стоимости.