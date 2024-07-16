История обменного курса бутанский нгултрум–парагвайские гуарани

Обменный курс бутанский нгултрум/парагвайские гуарани сейчас составляет 90,318, отражая изменение в размере -0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.081% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 90,478, и минимумом, равным 90,148, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.274% уменьшение стоимости.