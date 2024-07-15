История обменного курса бутанский нгултрум–пакистанские рупии

Обменный курс бутанский нгултрум/пакистанские рупии сейчас составляет 3,323, отражая изменение в размере -0.247% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.500% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,343, и минимумом, равным 3,323, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.352% увеличение стоимости.