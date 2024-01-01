История обменного курса бутанский нгултрум–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс бутанский нгултрум/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,046, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.084% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,046, и минимумом, равным 0,046, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.133% уменьшение стоимости.