История обменного курса бутанский нгултрум–панамские бальбоа

Обменный курс бутанский нгултрум/панамские бальбоа сейчас составляет 0,012, отражая изменение в размере -0.100% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.144% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/панамские бальбоа колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,012, и минимумом, равным 0,012, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.133% уменьшение стоимости.