История обменного курса бутанский нгултрум–никарагуанские кордобы

Обменный курс бутанский нгултрум/никарагуанские кордобы сейчас составляет 0,441, отражая изменение в размере -0.076% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.084% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,442, и минимумом, равным 0,440, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.148% увеличение стоимости.