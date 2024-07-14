История обменного курса бутанский нгултрум–нигерийские найры

Обменный курс бутанский нгултрум/нигерийские найры сейчас составляет 19,410, отражая изменение в размере 0.716% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.892% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 19,771, и минимумом, равным 18,619, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.710% уменьшение стоимости.