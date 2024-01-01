История обменного курса бутанский нгултрум–патаки Макао

Обменный курс бутанский нгултрум/патаки Макао сейчас составляет 0,096, отражая изменение в размере -0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.146% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/патаки Макао колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,096, и минимумом, равным 0,096, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.134% уменьшение стоимости.