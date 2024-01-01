История обменного курса бутанский нгултрум–малагасийские ариари

Обменный курс бутанский нгултрум/малагасийские ариари сейчас составляет 53,676, отражая изменение в размере 0.044% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 53,745, и минимумом, равным 53,460, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.