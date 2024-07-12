История обменного курса бутанский нгултрум–либерийские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/либерийские доллары сейчас составляет 2,332, отражая изменение в размере -0.072% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.167% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/либерийские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,337, и минимумом, равным 2,328, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.261% увеличение стоимости.