История обменного курса бутанский нгултрум–ливанские фунты

Обменный курс бутанский нгултрум/ливанские фунты сейчас составляет 1 069,720, отражая изменение в размере -0.133% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.194% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/ливанские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1 072,760, и минимумом, равным 1 069,720, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.132% уменьшение стоимости.