История обменного курса бутанский нгултрум–южно-корейские воны

Обменный курс бутанский нгултрум/южно-корейские воны сейчас составляет 16,572, отражая изменение в размере 0.377% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.879% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 16,605, и минимумом, равным 16,427, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.449% увеличение стоимости.