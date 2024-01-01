История обменного курса бутанский нгултрум–кенийские шиллинги

Обменный курс бутанский нгултрум/кенийские шиллинги сейчас составляет 1,563, отражая изменение в размере 0.171% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.132% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,570, и минимумом, равным 1,533, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.205% уменьшение стоимости.