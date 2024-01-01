История обменного курса бутанский нгултрум–ямайские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/ямайские доллары сейчас составляет 1,865, отражая изменение в размере -0.276% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.533% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/ямайские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,876, и минимумом, равным 1,865, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.258% уменьшение стоимости.