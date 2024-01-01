История обменного курса бутанский нгултрум–индонезийские рупии

Обменный курс бутанский нгултрум/индонезийские рупии сейчас составляет 193,167, отражая изменение в размере 0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.393% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 193,930, и минимумом, равным 192,581, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.309% уменьшение стоимости.