История обменного курса бутанский нгултрум–венгерские форинты

Обменный курс бутанский нгултрум/венгерские форинты сейчас составляет 4,286, отражая изменение в размере 0.229% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.211% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/венгерские форинты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 4,339, и минимумом, равным 4,262, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.428% уменьшение стоимости.