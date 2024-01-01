История обменного курса бутанский нгултрум–гаитянские гурды

Обменный курс бутанский нгултрум/гаитянские гурды сейчас составляет 1,574, отражая изменение в размере -0.162% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.435% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 1,581, и минимумом, равным 1,569, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.445% увеличение стоимости.