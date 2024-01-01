История обменного курса бутанский нгултрум–гамбийские даласи

Обменный курс бутанский нгултрум/гамбийские даласи сейчас составляет 0,810, отражая изменение в размере -0.108% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.990% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,818, и минимумом, равным 0,810, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.557% уменьшение стоимости.