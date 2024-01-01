История обменного курса бутанский нгултрум–ганские седи

Обменный курс бутанский нгултрум/ганские седи сейчас составляет 0,176, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.181% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,177, и минимумом, равным 0,176, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.136% увеличение стоимости.