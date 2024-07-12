История обменного курса бутанский нгултрум–франки Джибути

Обменный курс бутанский нгултрум/франки Джибути сейчас составляет 2,124, отражая изменение в размере -0.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.234% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/франки Джибути колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,130, и минимумом, равным 2,124, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.134% уменьшение стоимости.