История обменного курса бутанский нгултрум–чешские кроны

Обменный курс бутанский нгултрум/чешские кроны сейчас составляет 0,277, отражая изменение в размере 0.185% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.921% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/чешские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,280, и минимумом, равным 0,276, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.259% уменьшение стоимости.