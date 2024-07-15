История обменного курса бутанский нгултрум–коста-риканские колоны

Обменный курс бутанский нгултрум/коста-риканские колоны сейчас составляет 6,281, отражая изменение в размере 0.280% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6,313, и минимумом, равным 6,241, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.888% уменьшение стоимости.