бутанский нгултрум коста-риканские колоны История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бутанский нгултрум коста-риканские колоны. Это сводная страница бутанский нгултрум (BTN) коста-риканские колоны (CRC) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BTN и CRC за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса бутанский нгултрум–коста-риканские колоны
Обменный курс бутанский нгултрум/коста-риканские колоны сейчас составляет 6,281, отражая изменение в размере 0.280% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6,313, и минимумом, равным 6,241, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.888% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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