История обменного курса бутанский нгултрум–чилийские песо

Обменный курс бутанский нгултрум/чилийские песо сейчас составляет 11,261, отражая изменение в размере 1.822% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.846% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 11,287, и минимумом, равным 10,829, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.234% увеличение стоимости.