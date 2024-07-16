История обменного курса бутанский нгултрум–бангладешские таки

Обменный курс бутанский нгултрум/бангладешские таки сейчас составляет 1,405, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.127% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/бангладешские таки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,410, и минимумом, равным 1,404, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.255% увеличение стоимости.