1 багамский доллар в тайские баты

Сконвертируйте BSD в THB по реальному обменному курсу

1 bsd
36,13 thb

B$1,000 BSD = ฿36,13 THB

Среднерыночный курс в 22:12
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BSD в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий36,963537,2010
Низкий36,002036,0020
В среднем36,529436,6565
Изменить-1.48%-1.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BSD к THB

За последние 30 дней максимальный курс BSD к THB составил 36,9635, а минимальный — 36,0020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 36,5294. Изменение курса BSD к THB в процентном соотношении составило -1.48.

За последние 90 дней максимальный курс BSD к THB составил 37,2010, а минимальный — 36,0020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 36,6565. Изменение курса BSD к THB в процентном соотношении составило -1.91.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDAUDINRCADNZDSGDZARGBP
1 USD11,49183,7021,3711,6541,34418,2610,773
1 AUD0,671156,1350,9191,1090,90112,2470,518
1 INR0,0120,01810,0160,020,0160,2180,009
1 CAD0,731,08861,07411,2070,9813,3240,564

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из багамских долларов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BSD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BSD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для багамский доллар

BSD в USD

BSD в AUD

BSD в INR

BSD в CAD

BSD в NZD

BSD в SGD

BSD в ZAR

BSD в GBP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Багамский доллар / Тайский бат
1 BSD36,12600 THB
5 BSD180,63000 THB
10 BSD361,26000 THB
20 BSD722,52000 THB
50 BSD1 806,30000 THB
100 BSD3 612,60000 THB
250 BSD9 031,50000 THB
500 BSD18 063,00000 THB
1000 BSD36 126,00000 THB
2000 BSD72 252,00000 THB
5000 BSD180 630,00000 THB
10000 BSD361 260,00000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Багамский доллар
1 THB0,02768 BSD
5 THB0,13840 BSD
10 THB0,27681 BSD
20 THB0,55362 BSD
50 THB1,38405 BSD
100 THB2,76809 BSD
250 THB6,92023 BSD
500 THB13,84045 BSD
1000 THB27,68090 BSD
2000 THB55,36180 BSD
5000 THB138,40450 BSD
10000 THB276,80900 BSD