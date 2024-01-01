История обменного курса багамский доллар–гаитянские гурды

Обменный курс багамский доллар/гаитянские гурды сейчас составляет 131,747, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.208% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 132,040, и минимумом, равным 131,190, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.429% уменьшение стоимости.