История обменного курса багамский доллар–гватемальские кетсали

Обменный курс багамский доллар/гватемальские кетсали сейчас составляет 7,759, отражая изменение в размере 0.051% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.063% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7,764, и минимумом, равным 7,751, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.070% уменьшение стоимости.