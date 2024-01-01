История обменного курса багамский доллар–гвинейские франки

Обменный курс багамский доллар/гвинейские франки сейчас составляет 8 610,820, отражая изменение в размере 0.017% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гвинейские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 8 612,170, и минимумом, равным 8 563,020, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.542% увеличение стоимости.