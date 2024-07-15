История обменного курса багамский доллар–фиджийские доллары

Обменный курс багамский доллар/фиджийские доллары сейчас составляет 2,252, отражая изменение в размере -0.135% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,258, и минимумом, равным 2,236, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.777% увеличение стоимости.