багамский доллар евро История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса багамский доллар евро. Это сводная страница багамский доллар (BSD) евро (EUR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BSD и EUR за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса багамский доллар–евро
Обменный курс багамский доллар/евро сейчас составляет 0,918, отражая изменение в размере 0.399% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.257% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/евро колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,920, и минимумом, равным 0,914, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из багамских долларов в евро
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BSD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BSD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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