История обменного курса багамский доллар–евро

Обменный курс багамский доллар/евро сейчас составляет 0,918, отражая изменение в размере 0.399% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.257% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/евро колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,920, и минимумом, равным 0,914, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.