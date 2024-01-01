История обменного курса багамский доллар–эфиопские быры

Обменный курс багамский доллар/эфиопские быры сейчас составляет 57,727, отражая изменение в размере 0.144% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/эфиопские быры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 57,727, и минимумом, равным 57,559, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.255% увеличение стоимости.