История обменного курса багамский доллар–датские кроны

Обменный курс багамский доллар/датские кроны сейчас составляет 6,847, отражая изменение в размере 0.382% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.275% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/датские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 6,867, и минимумом, равным 6,816, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.