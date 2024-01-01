История обменного курса багамский доллар–франки Джибути

Обменный курс багамский доллар/франки Джибути сейчас составляет 177,662, отражая изменение в размере 0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/франки Джибути колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 177,825, и минимумом, равным 177,607, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.119% увеличение стоимости.