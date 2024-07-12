История обменного курса багамский доллар–чешские кроны

Обменный курс багамский доллар/чешские кроны сейчас составляет 23,192, отражая изменение в размере 0.372% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.691% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/чешские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 23,360, и минимумом, равным 23,095, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.248% уменьшение стоимости.