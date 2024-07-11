История обменного курса багамский доллар–боливийские боливиано

Обменный курс багамский доллар/боливийские боливиано сейчас составляет 6,891, отражая изменение в размере -0.073% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 6,934, и минимумом, равным 6,891, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.544% увеличение стоимости.