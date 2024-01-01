История обменного курса багамский доллар–бахрейнские динары

Обменный курс багамский доллар/бахрейнские динары сейчас составляет 0,377, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.003% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,377, и минимумом, равным 0,377, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.023% уменьшение стоимости.