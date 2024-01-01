История обменного курса багамский доллар–албанские леки

Обменный курс багамский доллар/албанские леки сейчас составляет 92,058, отражая изменение в размере 0.279% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.338% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/албанские леки колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 92,404, и минимумом, равным 91,621, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.261% уменьшение стоимости.