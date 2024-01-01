бразильский реал замбийские квачи История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал замбийские квачи. Это сводная страница бразильский реал (BRL) замбийские квачи (ZMW) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и ZMW за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 brl
4 738,81 zmw

R$1,000 BRL = ZK4,739 ZMW

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

История обменного курса бразильский реал–замбийские квачи

Обменный курс бразильский реал/замбийские квачи сейчас составляет 4,739, отражая изменение в размере -0.838% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.170% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/замбийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,818, и минимумом, равным 4,684, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1861,4941,6250,96719,588
1 GBP1,18811,295108,3271,7751,9311,14923,27
1 USD0,9180,772183,6731,3711,4910,88717,974
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в замбийские квачи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и ZMW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в ZMW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе