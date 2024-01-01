История обменного курса бразильский реал–замбийские квачи

Обменный курс бразильский реал/замбийские квачи сейчас составляет 4,739, отражая изменение в размере -0.838% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.170% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/замбийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,818, и минимумом, равным 4,684, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.