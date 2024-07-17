История обменного курса бразильский реал–тонганские паанги

Обменный курс бразильский реал/тонганские паанги сейчас составляет 0,413, отражая изменение в размере -1.877% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.606% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,435, и минимумом, равным 0,413, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.046% уменьшение стоимости.