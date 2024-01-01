История обменного курса бразильский реал–тунисские динары

Обменный курс бразильский реал/тунисские динары сейчас составляет 0,555, отражая изменение в размере -1.783% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.231% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/тунисские динары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,573, и минимумом, равным 0,555, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.788% уменьшение стоимости.