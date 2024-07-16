История обменного курса бразильский реал–сьерра-леонские леоне

Обменный курс бразильский реал/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 4 029,200, отражая изменение в размере -2.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.114% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4 182,840, и минимумом, равным 4 029,200, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 1.054% увеличение стоимости.