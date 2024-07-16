История обменного курса бразильский реал–норвежские кроны

Обменный курс бразильский реал/норвежские кроны сейчас составляет 1,941, отражая изменение в размере -0.819% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.553% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,000, и минимумом, равным 1,937, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.747% уменьшение стоимости.