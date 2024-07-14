История обменного курса бразильский реал–нигерийские найры

Обменный курс бразильский реал/нигерийские найры сейчас составляет 290,703, отражая изменение в размере -0.427% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.921% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 301,238, и минимумом, равным 286,413, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.720% уменьшение стоимости.