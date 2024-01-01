История обменного курса бразильский реал–лесотские лоти

Обменный курс бразильский реал/лесотские лоти сейчас составляет 3,275, отражая изменение в размере -1.589% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.975% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/лесотские лоти колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,351, и минимумом, равным 3,268, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.818% уменьшение стоимости.