История обменного курса бразильский реал–либерийские доллары

Обменный курс бразильский реал/либерийские доллары сейчас составляет 34,990, отражая изменение в размере -1.783% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.109% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/либерийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 35,992, и минимумом, равным 34,990, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.