История обменного курса бразильский реал–ливанские фунты

Обменный курс бразильский реал/ливанские фунты сейчас составляет 16 057,000, отражая изменение в размере -1.681% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.381% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/ливанские фунты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 16 532,400, и минимумом, равным 16 057,000, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.