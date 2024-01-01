История обменного курса бразильский реал–венгерские форинты

Обменный курс бразильский реал/венгерские форинты сейчас составляет 64,171, отражая изменение в размере -1.738% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.754% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/венгерские форинты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 66,674, и минимумом, равным 64,171, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.765% уменьшение стоимости.