История обменного курса бразильский реал–гайанские доллары

Обменный курс бразильский реал/гайанские доллары сейчас составляет 37,365, отражая изменение в размере -1.909% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.489% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/гайанские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 38,496, и минимумом, равным 37,365, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.