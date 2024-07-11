История обменного курса бразильский реал–гамбийские даласи

Обменный курс бразильский реал/гамбийские даласи сейчас составляет 12,151, отражая изменение в размере -1.789% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.417% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 12,561, и минимумом, равным 12,151, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.887% увеличение стоимости.