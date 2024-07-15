История обменного курса бразильский реал–коста-риканские колоны

Обменный курс бразильский реал/коста-риканские колоны сейчас составляет 94,087, отражая изменение в размере -1.216% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.065% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 97,089, и минимумом, равным 94,087, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.939% уменьшение стоимости.